Нефедов рассказал о перспективах развития новой таможни

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Максим Нефедов планирует объединить все таможни и создать единое юридическое лицо

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что существующие таможни необходимо объединить и создать единое юридическое лицо

Нефедов подчеркнул, что Украине необходимо отказаться от истории, когда в стране существуют несколько княжеств: глава ОГА, таможенник, областной прокурор, фитосанитарный инспектор, областной судья. По мнению руководителя Гостаможни необходимо пресекать коррупционные потоки и создавать такие условия растаможки, чтобы можно было «подрыть кормовую базу» коррупционеров. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Нефедова, некоторые коррупционные схемы можно блокировать, забрав некоторые полномочия у чиновников. По словам руководителя Гостаможни, можно начать с тех полномочий, которые решаются наиболее быстро. Например, с растаможивания автомобилей. Так как сейчас автомобилисты узнают об объеме пошлины, которую необходимо заплатить, непосредственно на границе, то, по мнению, Нефедова, можно составить единую онлайн-базу размера пошлин для растаможивания автомобилей.

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