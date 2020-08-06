Киберполиция разоблачила распространителей «пиратского» контента

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Киберполиция разоблачила распространителей "пиратского" контента, которые нанесили ущерб правообладателям на 7,5 млн грн

Работники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями полиции региона под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили двух мужчин в нарушении авторских прав, информирует enovosty.com/news.

Так, киберполиция установила, что 47-летний житель Николаева на платной основе настраивал клиентское оборудование для получение доступа к просмотру платных телеканалов по технологии «ОТТ». «Пиратский» сервис администрировал 41-летний одессит, который с помощью хостинга настроил незаконную трансляцию.

Разрешений от правообладателей фигуранты не имели. Таким образом злоумышленники нанесли им ущерб на сумму около 7,5 млн гривен. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. По результатам обыска изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

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Кроме того, киберполиция Николаевской области разоблачила другого местного жителя, который также незаконно предоставлял платные услуги населению по доступу к каналам вещания без разрешения правообладателей.