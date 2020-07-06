В итальянских Альпах появился загадочный розовый снег (ФОТО)
В итальянских Альпах появился загадочный розовый снег, что вызвано, по мнению ученых, климатическими изменениями
В Италии ученые исследуют загадочное появление розового снега в Альпах. Об этом сообщает Agence France-Presse, информирует enovosty.com/news.
По мнению ученых, появление розового снега вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii. Cуществует много версий о том, откуда берутся водоросли в Альпах.
«Водоросли не опасны. Это естественное явление, которое происходит во время весенних и летних периодов в средних широтах», — сказал Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.
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По мере того, как тает снег, появляется все больше водорослей. «2020 год особенный: случились ужасные вещи. Изменение климата становится все более очевидным», — сказала туристка Элиза Понгини