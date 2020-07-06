РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

06.07.2020 г.
20:47СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет
20:27Масштабы пожаров в Сибири бьют беспрецедентные рекорды прошлого года, - Злой Одессит
19:49В итальянских Альпах появился загадочный розовый снег (ФОТО)
18:56В Украине с 1 июля повышают нормы потребления газа для населения: подробности
18:29Обучение с первого сентября может происходить в дистанционном режиме, - Шкарлет
17:47В Украине провели испытания жидкостного ракетного двигателя (ВИДЕО)
04.07.2020 г.
15:23Шкарлет сообщил, пойдут ли украинские дети осенью в школы
Все новости общества

Аналитика

03.07.2020

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Почему взрываются дома украинцев, за чей счет Зеленский пиарился, вручая ключи от квартир жителям разрушенного дома, почему цены на газ на мировых рынках ...
02.07.2020

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял ...
30.06.2020

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Кто стоит за «Партией Шария», в какой политический проект вложится Ахметов после выборов, почему актриса из "95 Квартала" Елена Кравец может победить ...

Последние новости

06.07.2020 г.
20:59 Астрономы нашли две суперземли недалеко от Солнечной системы
20:47 СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет
20:27 Масштабы пожаров в Сибири бьют беспрецедентные рекорды прошлого года, - Злой Одессит
19:49 В итальянских Альпах появился загадочный розовый снег (ФОТО)
19:25 Киберполиция блокировала несанкционированное вмешательство в работу мобильных операторов
19:16 Олег Пендзин: В Украине сегодня населению кроме депозитов некуда вкладывать деньги
18:56 В Украине с 1 июля повышают нормы потребления газа для населения: подробности
18:29 Обучение с первого сентября может происходить в дистанционном режиме, - Шкарлет
17:59 В Украине банки уменьшают ставки по депозитам
17:47 В Украине провели испытания жидкостного ракетного двигателя (ВИДЕО)
17:27 Гривна начала укрепляться
16:59 Падающие шансы Северного потока-2, - военный эксперт
16:44 В ЕС розничные продажи достигли рекордных показателей, - Reuters
16:21 В Киеве прорвало трубопровод на мосту Патона (ВИДЕО)
15:58 Вооруженные силы США проводят учения в Южно-Китайском море (ФОТО)
15:37 Турция кардинально меняет баланс сил в ливийском конфликте, - Злой Одессит
15:11 Обвал рубля: На фоне возможных санкций США в отношении Путина и Шойгу рухнул курс российского рубля
15:03 В Европе снизилась цена на природный газ
14:49 «Будет много потерь»: главком ВМС Украины заявил о возможной атаке российской армии на Херсонскую область
14:05 Конфликт на столичном Подоле закончился стрельбой
13:18 Я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг, - командующий ВМС Украины
13:08 Ушла легенда: скончался всемирно известный композитор Эннио Морриконе
12:43 Мировую экономику ждёт роботизация и "разрушительные перемены" - Кристин Лагард
12:26 В Киеве серьезно ослабили карантин. Куда теперь можно пойти?
12:15 Обострение борьбы между США и Китаем: американские компании могут покинуть китайский рынок, - Иноземцев
12:11 Путин задумал новую аннексию и уже выбрал жертву, - Эйдман
12:03 "Тяжелый удар для Украины": В Германии дали тревожный прогноз о банкротстве
11:43 Рынок недвижимости в июне: Эксперт рассказала о спросе и ценах на первичном рынке
11:33 В Турции провели испытания новейшей крылатой противокорабельной ракеты ATMACA
10:55 Ученые бьют тревогу из-за опасности аэрозольного распространения COVID-19
10:51 Россия хочет заключить глобальную газовую сделку по примеру ОПЕК - СМИ
10:00 Вертолет армии США совершил аварийную посадку в Южной Корее
09:53 Кремлю необходима неуправляемость ситуации в Украине и хаос, - Турчинов про возможность вторжения русских в Херсон
07:50 В Украине может появиться новый способ борьбы с нарушителями ПДД
07:40 Определены самые чистые и безопасные пляжи Киева
07:15 Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса
07:00 Гибнет урожай клубники: в Эстонии бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан
05.07.2020 г.
22:33 Под Киевом провели ежегодный фестиваль воздушных шаров: яркие фото
19:30 Американцев призвали не "обеззараживать" библиотечные книги в микроволновках
19:00 Индийский предприниматель заплатил $4000 за необычную защитную маску (ВИДЕО)
18:04 В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: есть угроза депортации (ВИДЕО)
17:35 Украинским водителям напомнили о штрафах за разговоры по телефону во время движения
17:17 Политтехнолог Петров прогнозирует обострение конфликта с Россией уже в этот вторник
17:12 Ученые обнаружили в Италии два разных штамма коронавируса
04.07.2020 г.
23:09 Осужденного на 1000 лет преступника освободили в США
23:00 Охранник отдал свой зонт собаке, чем восхитил пользователей сети
15:23 Шкарлет сообщил, пойдут ли украинские дети осенью в школы
13:48 Украина решила закрыть Крымский мост с помощью Арбитражного трибунала
12:50 Раскрыт секрет низкого уровня смертности от COVID-19 в Германии
12:44 Любители штрафов: столичные патрульные припарковались на разметке для автохамов (ФОТО)
11:59 Европол вскрыл преступный чат: арестовано более тысячи человек, изъяты миллионы наличными, тонны наркотиков и оружие
11:50 Подруга Дональда Трампа-младшего заразилась COVID-19
10:25 США направили авианосцы в район военных учений Китая
09:50 COVID-19: Во Львове больницы заполнены на 95% – мэрия
09:40 Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с погибшим
09:02 Дети с оккупированных территорий смогут поступать во все вузы Украины без ВНО
08:47 Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну
08:40 Мутация особо заразной формы COVID-19 стала доминирующей - ученые
08:25 Германия и Испания отказываются от угля
08:05 США разработали “двойной тест”: на грипп и COVID- 19
Все новости »

СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет
 
Печать Отправить на почту

 

 

СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет в зоне ООС

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный сбыт контрафактных подакцизных табачных изделий в районе проведения операции Объединенных сил, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, противоправную схему организовали трое местных частных предпринимателей. Оптовые партии сигарет они закупали у подпольных производителей из других областей. Сбывали товар под видом известных мировых брендов через сеть розничной торговли и в собственных магазинах в Старобельском и Станично-Луганском районах Луганщины. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники продавали подделки на более чем 10 млн гривен.

СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков в помещениях фигурантов дела и на складах с нелегальным товаром. Во время следственных действий изъято более 9,6 тысяч блоков контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками на 4,8 млн гривен, транспорт, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность. Общая сумма изъятого составляет более 5,2 млн грн.

Читайте: Киберполиция блокировала канал сбыта фальсифицированной ликеро-водочной продукции

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях, наложении ареста на изъятый ​​товар и материальные ценности. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности подпольных производителей контрафакта, задействованных в схеме.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Все статьи




Читайте также

СБУ блокировала продажу информации из баз данных Госпогранслужбы
 СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллионы гривен
СБУ блокировала подпольное производство антисептиков сомнительного качества
 СБУ блокировала масштабное хищение леса
СБУ блокировала работу мощной сети ботоферм, которой руководили из РФ
 Контрразведка продолжает фиксировать попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину партии люксовых гаджетов на 100 млн грн
 СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пес из приюта обнял журналиста, после чего мужчина не смог расстаться с собакой (ВИДЕО) (13395)

СУ-57 или "Супер Сухой": тот же полуфабрикат, только в профиль, - Злой Одессит (5845)

Еще такого чуда не бывало: при восхождении на гору Поп Иван турист зафиксировал невероятное оптическое явление (ФОТО) (5095)

Очередная победа: Кейт Миддлтон выиграла модную битву у Меган Маркл (ФОТО) (5039)

Милый щенок учит спортивные упражнения вместе с хозяйкой - смешное видео (4320)

Мир поразила необычная дружба собаки и дельфина (ФОТО) (4291)

В сети появилось видео, как гигантская птица поймала акулу (ВИДЕО) (3703)

Второй волны COVID-19 в Украине не будет, - врач-инфекционист (2266)

Для украинской армии создадут новый легкий ударный вертолет (2251)

В Украине с 1 июля ужесточается наказание за пьяное вождение: подробности (1801)

Армия

Танк Т-90 «Владимир»
Миномет 82-мм КБА-48М
Вертолет Bell UH-1 «Iroquois» (США)
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Аверин
Максим
Маломуж
Николай
Яресько
Наталья
Все персоны    >>
Исследования

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пес из приюта обнял журналиста, после чего мужчина не смог расстаться с собакой (ВИДЕО) (13396)

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну (8600)

У Карпатах почався сезон цвітіння червоної рути, - захоплюючі фото (7947)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help



bigmir)net TOP 100

 