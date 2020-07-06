СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет

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СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактных сигарет в зоне ООС

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный сбыт контрафактных подакцизных табачных изделий в районе проведения операции Объединенных сил, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, противоправную схему организовали трое местных частных предпринимателей. Оптовые партии сигарет они закупали у подпольных производителей из других областей. Сбывали товар под видом известных мировых брендов через сеть розничной торговли и в собственных магазинах в Старобельском и Станично-Луганском районах Луганщины. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники продавали подделки на более чем 10 млн гривен.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков в помещениях фигурантов дела и на складах с нелегальным товаром. Во время следственных действий изъято более 9,6 тысяч блоков контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками на 4,8 млн гривен, транспорт, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность. Общая сумма изъятого составляет более 5,2 млн грн.

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Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях, наложении ареста на изъятый ​​товар и материальные ценности. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности подпольных производителей контрафакта, задействованных в схеме.