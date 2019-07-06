Археологи нашли в Египте древний папирус с любовной песней

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Ученые из Чехии нашли в древнем египетском саркофаге необычную находку. В нем был найден папирус с текстом любовной песни.

Чешские археологи нашли в саркофаге египетского жреца Инти любовную песню, записанную на папирусе. Гробница находится в некрополе фараонов и богатых людей в Абусире, расположенном в районе древнего Мемфиса, информирует enovosty.com/news.

Ученые установили, что Инти жил во времена Древнего царства, на границе XIX и XVIII веков до нашей эры.

Археологи удивлены тем, что в гробницу жреца положили сентиментальную песню. Ведь с высеченных на стенах усыпальницы фраз становится понятно, что Инти был довольно жестким человеком.

Ученые уже смогли расшифровать слова любовной песни. В ней, как оказалось, идет речь о чувствах парня Яса к девушке, имя которой не названо. Юноша утверждал, что невероятно заворожен красотой своей возлюбленной.

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Папирус с текстом сентиментальной песни уникален. До сих пор считалось, что древние египтяне записывали только религиозные тексты. Также ученые удивились тому, что столь любовное послание было найдено в гробнице служителя культа.