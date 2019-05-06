Во Вьетнаме найден подземный мир с лесом, животными и облаками

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Во вьетнамском национальном парке Фонгня-Кебанг находиться уникальная пещера Шондонг. Она была открыта еще в 1991 году местным жителем Хо Хань. Но мужчина побоялся туда входить.

Первыми эту пещеру начали изучать ученые из Британии по приглашению вьетнамца. Пещера удивительна тем, что в ней есть 150 отдельных гротов, а также большое количество растений и животных, информирует enovosty.com/news.

Известно, что ее длина составляет более 9 км, а ширина — 150 метров. Примечательно, что до сих пор идет ее изучение, так как каждый раз ученые открывают там что-то новое.

В Шондонге образовалась уникальная экосистема за счет солнечных лучей, которые проникают через обрушившиеся своды пещеры. Попадая туда, вы оказываетесь в уникальной среде: обезьяны прыгают по деревьям, слышно, как поют птицы и жужжат насекомые.