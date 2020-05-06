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Сергей Елкин высмеял ослабление режима карантина в новой карикатуре

Главная » Последние новости » Новости общества » Сергей Елкин высмеял ослабление режима карантина в новой карикатуре
 
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Многие страны в этом месяце начали поэтапное ослабление карантина из-за пандемии коронавируса, однако большинство ограничений все еще действуют и люди не могут чувствовать себя свободными.

ФОТО: Twitter

Известный карикатурист Сергей Елкин так представляет себе «ослабление» режима карантина в России, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Москве и некоторых других регионах РФ можно выходить из дома только по пропускам или специальным QR- кодам. Для любого перемещения, даже на личном транспорте, включая велосипед, москвичам нужно получать разрешение. Без пропуска можно только идти пешком в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собак не более чем в 100 метрах от дома и выносить мусор.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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