Полицейские задержали предпринимателя, который требовал у бывшей сотрудницы несуществующий долг

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские задержали предпринимателя, который требовал у бывшей сотрудницы несуществующий долг Полицейские задержали предпринимателя, который требовал у бывшей сотрудницы несуществующий долг

Закрыть Отправить

В Черкасской области полицейские задержали предпринимателя, который требовал у бывшей сотрудницы несуществующий долг

В полицию Черкасской области обратилась местная жительница с сообщением, что ее бывший работодатель в течение месяца требует оплатить несуществующий долг в сумме 250 000 гривен. В случае неуплаты угрожал женщине физической расправой, информирует enovosty.com/news.

По данному факту сотрудники полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство. Сотрудники управления стратегических расследований, совместно со следователями следственного управления полиции Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали злоумышленника во время получения им части денежных средств. Кроме того, во время проведения неотложного обыска в автомобиле предпринимателя полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, которое внешне напоминало психотропное вещество амфетамин.

Вещественные доказательства по уголовному производству изъяты. Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.