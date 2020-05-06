Минэкономики планирует изменить работу системы Prozorro с целью поддержки украинского бизнеса

Главная » Последние новости » Новости общества » Минэкономики планирует изменить работу системы Prozorro с целью поддержки украинского бизнеса Минэкономики планирует изменить работу системы Prozorro с целью поддержки украинского бизнеса

Закрыть Отправить

Минэкономики планирует изменить работу системы Prozorro с целью поддержки национального производителя

В пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что министерство планирует внести изменения в законодательство, согласно которым будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro с целью поддержки отечественного производителя, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что украинские государственные предприятия тратят миллиарды гривен на государственные закупки. Однако во время пандемии и экономического кризиса публичные закупки должны стать инструментом поддержки и роста украинского бизнеса. Кроме того, многие страны пришли к аналогичному выводу относительно важности поддержки отечественных товаропроизводителей в условиях кризиса.

Новые изменения в работе системы Prozorro будут заключаться в том, что при аналогичных ценах на одну и ту же продукцию, одним из основных критериев выбора продукции будет наличие производства на территории Украины. Подобные защитные механизмы уже работают во многих странах.

Читайте: Таможенный конфискат будут продавать через систему Prozorro, - Нефедов