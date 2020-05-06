МАУ запускает чартерные авиарейсы, которые доставят украинских заробитчан в пять стран мира

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Международные авиалинии Украины в ближайшее время получили заказ на осуществление чартеров в пяти направлениях, которые доставят украинцев на сезонные работы в другие страны.

Так, МАУ доставит украинцев в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, несмотря на эпидемию и закрытие границ многими государствами. , информирует enovosty.com/news.

При этом МАУ заявила, что увеличение спроса на украинских работников постоянно растет. В связи с этим, количество чартерных рейсов в ближайшем будущем будут увеличено.

Попасть на борт самолета смогут далеко не все, а только те, у кого будет официальное трудоустройство, трудовая виза, медицинская страховка, в том числе и на случай заболевания на коронавирусную инфекцию, а также контракт с работодателем на срок не менее чем три месяца.

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В МАУ сообщили, что чартерные рейсы по перевозке граждан на работу в другие страны были организованы МИД Украины, а также офисом премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.