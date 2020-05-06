Летом международное авиасообщение восстановлено не будет, — Кулеба

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Международное авиасообщение не будет восстановлено раньше осени поточного года, об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, правительство постарается крайне осторожно начать восстановление авиасообщения внутри страны, тщательно отслеживая эпидемиологическую ситуацию, информирует enovosty.com/news.

О восстановлении международного авиасообщения пока говорить очень рано и это не перспектива нынешнего лета, — убежден министр иностранных дел Украины.

«Мир начнет восстанавливаться после пандемии не раньше осенью. Кроме того, международные авиакомпании, уже выступили с призывом к лидерам европейских стран и США с тем, чтобы были сформированы четкие международные правила пассажирских авиаперевозок с учетом фактора пандемии», — подчеркнул Кулеба.

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