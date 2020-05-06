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Летом международное авиасообщение восстановлено не будет, — Кулеба

Главная » Последние новости » Новости общества » Летом международное авиасообщение восстановлено не будет, - Кулеба
 
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Международное авиасообщение не будет восстановлено раньше осени поточного года, об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Летом международное авиасообщение восстановлено не будет, — Кулеба

По его словам, правительство постарается крайне осторожно начать восстановление авиасообщения внутри страны, тщательно отслеживая эпидемиологическую ситуацию, информирует enovosty.com/news.

О восстановлении международного авиасообщения пока говорить очень рано и это не перспектива нынешнего лета, — убежден министр иностранных дел Украины.

«Мир начнет восстанавливаться после пандемии не раньше осенью. Кроме того, международные авиакомпании, уже выступили с призывом к лидерам европейских стран и США с тем, чтобы были сформированы четкие международные правила пассажирских авиаперевозок с учетом фактора пандемии», — подчеркнул Кулеба.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 301

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