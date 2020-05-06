Контрразведка задержала агента ФСБ при попытке передачи секретной информации (ВИДЕО)

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Контрразведка задержала агента ФСБ при попытке передачи секретной информации представителям РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили сотрудникам СБУ. Правоохранители задержали агента 6 мая 2020 при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.