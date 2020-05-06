Карантин не помеха: Vadafone повышает тарифы, в некоторых пакетах весьма существенно

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Компания сотовой связи Vadafone, одна из крупнейших в Украине, анонсировала повышение мобильных тарифов для населения.

Первыми, уже на следующей неделе, почувствуют увеличение абонентской платы держатели пакетов RED и Unlim, а уже в конце месяца заплатить больше придется тем, кто пользуется пакетами SuperNet, а также Joice, информирует enovosty.com/news.

В среднем, тарифы поднимутся от 15% до 25%. Больше всего почувствуют разницу при повышении абонплаты держатели пакета Unlim 3G, а также Unlim 3G+. В первом случае придется заплатить больше на 25 гривен, а во втором случае уже плюс 40 гривен по новому тарифу соответственно.