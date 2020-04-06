Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина
С начала этой неделе в Украине начался новый, куда более жесткий, этап карантина
Коронавирус в Украине и мире не перестаёт бушевать, отнимая жизни людей. Именно потому многие страны принимают очень жесткие карантинные меры. В нашей страны с сегодняшнего дня вступает в силу ряд новаций: в общественных местах вводится «масочный режим», с собой обязательно нужно иметь документы, а гулять смогут только владельцы собак. Некоторые украинцы одобрили такие перемены, другие — в бешенстве от таких ограничений и считают их слишком жесткими и не эффективными, информируют Экономические Новости.
В частности, украинцев пугает тот факт, что страх в результате пройдет, а нарушения прав человека — нет:
«Особенности украинского карантина:
В парк нельзя,но в ломбард можно.
Кофейни и рестораны закрыты , ходить туда нельзя , а в Эпицентр можно.
С ребёнком подышать свежим воздухом на улице у подъезда нельзя, а с собакой гулять можно.
Принять миллион людей из стран, где бушует вирус, отправить их без карантина к своим семьям и через неделю закрыть границы и объявить штрафы за нарушение карантина.
Я ничего не упустил из хроник абсурда?», — рассуждает украинский бизнесмен Евгений Черняк. Он также считает, что «любой карантин в Украине автоматически закончится, как только придёт время сажать картошку!».
Читайте: "Куда нам деться?", - киевляне возмущены закрытием ботсада им. Гришко для посетителей
Конечно же, не обошлось и без юмора. Именно он помогает украинцам преодолевать любые трудности: