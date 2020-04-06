Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина

Главная » Последние новости » Новости общества » Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина

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С начала этой неделе в Украине начался новый, куда более жесткий, этап карантина

Коронавирус в Украине и мире не перестаёт бушевать, отнимая жизни людей. Именно потому многие страны принимают очень жесткие карантинные меры. В нашей страны с сегодняшнего дня вступает в силу ряд новаций: в общественных местах вводится «масочный режим», с собой обязательно нужно иметь документы, а гулять смогут только владельцы собак. Некоторые украинцы одобрили такие перемены, другие — в бешенстве от таких ограничений и считают их слишком жесткими и не эффективными, информируют Экономические Новости.

В частности, украинцев пугает тот факт, что страх в результате пройдет, а нарушения прав человека — нет:

«Особенности украинского карантина:

В парк нельзя,но в ломбард можно.

Кофейни и рестораны закрыты , ходить туда нельзя , а в Эпицентр можно.

С ребёнком подышать свежим воздухом на улице у подъезда нельзя, а с собакой гулять можно.

Принять миллион людей из стран, где бушует вирус, отправить их без карантина к своим семьям и через неделю закрыть границы и объявить штрафы за нарушение карантина.

Я ничего не упустил из хроник абсурда?», — рассуждает украинский бизнесмен Евгений Черняк. Он также считает, что «любой карантин в Украине автоматически закончится, как только придёт время сажать картошку!».

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Конечно же, не обошлось и без юмора. Именно он помогает украинцам преодолевать любые трудности: