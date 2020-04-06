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Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр

Главная » Последние новости » Новости общества » Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр
 
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Мужчина переплыл реку, чтобы попасть к качалке, но его остановили полицейские

В первый день ужесточения карантина в Киеве в Гидропарке произошел конфликт между мужчинами спортивного телосложения и полицейскими. По сообщениям «Радио Свобода», спортсмены хотели доказать правоохранителям, что могут по закону находиться в общественных местах, так как в нашей стране не введен режим чрезвычайного положения. Один из мужчин также рассказывал о том, что уже несколько лет не болеет гриппом, так как занимается спортом и намерен продолжать делать это. Полицейские вели себя сдержано, но в результате им всё же пришлось пригласить в отделение обоих граждан, которые начали конфликт, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, журналисты 112 канала показали поистине странную картину. Мужчин на, которого не пустили на качалку полицейские, начал переплывать реку, но на другой стороне его уже ждали правоохранители.


Отметим, войны за качалку на Гидропарке ведутся не первый раз за период карантина. Ранее качек напал на украинских журналистов, которые снимали нарушителей.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 395

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