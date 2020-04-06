Тотальный карантин — повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками

Главная » Последние новости » Новости общества » Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками

Закрыть Отправить

Просмотры видеоролика «Как приготовить хлеб» за последние две недели выросли почти на 700%.

Британцев нельзя назвать лучшими поварами, но поскольку изоляция из-за распространения коронавируса продолжается, безумие выпечки возросло до такой степени, что мука в некоторых магазинах уже заканчивается, а поиски новых рецептов достигли рекордных высот, информирует enovosty.com/news.

Рестораны остаются закрытыми уже третью неделю, и жителей городов просят как можно меньше ходить в супермаркеты, поэтому некоторые начали печь хлеб самостоятельно впервые.

BBC Good Food заявил, что количество посещений кулинарного портала стало увеличиваться 23 марта, в день, когда было объявлено о принудительном карантине.

Просмотры видеоролика «Как приготовить хлеб» за последние две недели выросли почти на 700%, говорит цифровой редактор BBC Good Food Лили Барклай.

Читайте: Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр

Интерес к рецептам меняется с течением времени: в первую неделю произошел всплеск поиска рецептов с использованием таких продуктов, как макароны.

Неделю спустя, когда детям стало скучно, увеличился поиск не пищевых рецептов, таких как приготовление слаймов и соленого теста, а также легких тортов и печенья.

По данным Google Trends, за неделю до 1 апреля основными запросами на bbcgoodfood.com были «рецепт торта», «рецепт хлеба» и «рецепт бананового хлеба».

Но из-за накопления людьми запасов на длительный срок, некоторые полки супермаркетов начали пустеть, и многим не удалось достать такие ингредиенты, как яйца и мука.

Но даже это не остановило новоиспеченных любителей выпечки: они стали искать рецепты тортов без муки.

Источник: Reuters