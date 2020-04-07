РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

07.04.2020 г.
01:33ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
06.04.2020 г.
23:20Пользователей Сети развеселил пудель, обидевшийся на своего хозяина (ВИДЕО)
20:44СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)
20:28Экстренная модернизация фрегата "Адмирал Горшков", или когда снова что-то пошло не так, - Злой Одессит
19:46Зеленский инициировал программы для поддержки МСП
18:57Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина
17:55В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
Все новости общества

Аналитика

06.04.2020

В нефти утопают Россия и мир

В нефти утопают Россия и мир
На фоне глобальной эпидемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса несколько отошла на второй план другая, не менее важная проблема в виде ...
01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...

Последние новости

07.04.2020 г.
01:33 ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
00:44 Чехия отменила "драконовские" требования карантина
06.04.2020 г.
23:38 Борис Джонсон попал в реанимацию после ухудшения состояния
23:20 Пользователей Сети развеселил пудель, обидевшийся на своего хозяина (ВИДЕО)
23:14 Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество: разрабатывают вакцину против COVID-19
22:50 США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс
22:32 Бойцы ВСУ сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку (ФОТО)
22:03 Роботы в выпускных мантиях вместо студентов получили дипломы в Японии
21:48 В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
21:36 Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19
21:19 Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч
20:59 Кличко рассказал о причинах сильного смога в столице
20:44 СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)
20:28 Экстренная модернизация фрегата "Адмирал Горшков", или когда снова что-то пошло не так, - Злой Одессит
19:46 Зеленский инициировал программы для поддержки МСП
19:18 "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk
18:57 Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина
18:16 Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры
17:55 В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
17:24 Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков
16:53 В Украине продажи электрокаров выросли на треть
16:20 Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина
15:45 Мировые фондовые индексы начали расти
15:04 Кличко попросил правительство не открывать ломбарды
15:00 В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО)
14:20 COVID-19 у животных: в зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица
13:40 Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками
13:20 ВМС США ввели в строй новейшую атомную субмарину USS Delaware
13:15 Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр
13:00 В ГСЧС Украины рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на воздух в Киеве
12:38 Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19
12:30 В Ираке по расположению иностранных нефтяных компаний нанесен ракетный удар
12:23 Найти работу в карантин: Кто получили пальму первенства и сколько готовы платить
12:20 В результате подрыва на мине в Йемене была уничтожена саудовская бронетехника
11:51 Победить COVID-19 можно в любом возрасте, в Италии выздоровела женщина в возрасте 104 года
11:33 МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства
11:25 Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ
11:15 Хватит ли средств прожить до конца карантина? Украинцы рассказали о ситуации с деньгами
10:51 Учёные рассказали, сколько дней после выздоровления от COVID-19 человек может инфицировать окружающих
10:43 ВОЗ назвала самый явный симптом при COVID-19
10:30 Свет в конце тоннеля? В Европе заявляют о снижении смертности от коронавируса
10:27 В Тернопольской области больше 30 медиков заразились коронавирусом
10:27 Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина
10:01 МВФ готов выделить $1 триллион в помощь развивающимся странам
09:57 Агрессия России на Донбассе: Ещё одна страна поддержала Украину
09:44 Нефтяные войны: Трамп жестко пригрозил Саудовской Аравии и России
09:36 Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, угодил в больницу
09:29 Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти
09:25 Королева Великобритании Елизавета II экстренно обратилась к гражданам
09:07 Вакцина от Covid-19: Турция поделилась отличными новостями
08:57 Путин резко теряет поддержку даже среди своих, - Аnti-colorados
08:55 ВСУ разгромили врага на Донбассе: много раненых и уничтоженной техники
07:40 ТОП-15 авто, с которыми владельцы не спешат расставаться более 15 лет
07:30 "Куда нам деться?", - киевляне возмущены закрытием ботсада им. Гришко для посетителей
07:23 "Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией
07:15 ВМС США собираются купить ракеты, которые смогут поражать комплексы С-300 и С-400
05.04.2020 г.
23:19 Нацгвардия дезинфицирует Киев из водометов (ВИДЕО)
23:17 Это будет ужасное время - Трамп про коронавирус в США
21:22 Евросоюзу предрекают распад из-за пандемии коронавируса
20:45 Фото дня: Месса в Вербное воскресенье в пустой церкви Святого Франциска Ассизского
Все новости »

ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эти невероятные истории настоящей дружбы животных, хороший пример людям. Такие важные и необходимые чувства как любовь, доброта, верность и дружба доступны не только человеку.

Например, собака-спасатель страдала от депрессии, пока не встретила необычного друга. Причем этим другом оказался… маленький крысенок, информирует enovosty.com/news.

Истории искренней и нежной дружбы животных разных видов — собаки и совы, лисы и собаки, черепахи и бегемота, медведя и тигра, змеи и хомяка поражают воображение. Как правило, в дикой природе такие разные животные не уживаются вместе и могут даже представлять опасность. Но бывают удивительные исключения.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 140

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Все статьи


Читайте также

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией
 Тот случай, когда нефть по 10 долларов: в Сети высмеяли Путина, играющего на рояле
Самый веселый лабрадор в мире стал звездой интернета (ВИДЕО)
 Новая карикатура Сергея Елкина "Путин и статуя Свободы" стала хитом сети
Курьез дня: Американский актёр ворвался в прямой эфир CBS News, который вела его жена (ВИДЕО)
 "Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина
Тяжело всем: в Чехии полиция заставила нудистов надеть маски
 Решила поучаствовать в шоу: Грациозная кошка вмешалась в урок балета

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-1
Противотанковый ракетный комплекс «Корсар»
Зенитный ракетный комплекс «MEADS» (США)
Вся армия    >>

Персоны

Блохин
Олег
Гонтарева
Валерия
Супрун
Ульяна
Кудь
Александр
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (15087)

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8668)

Путин назвал комфортную для России цену на нефть (7733)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 