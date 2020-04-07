ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО) ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)

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Эти невероятные истории настоящей дружбы животных, хороший пример людям. Такие важные и необходимые чувства как любовь, доброта, верность и дружба доступны не только человеку.

Например, собака-спасатель страдала от депрессии, пока не встретила необычного друга. Причем этим другом оказался… маленький крысенок, информирует enovosty.com/news.

Истории искренней и нежной дружбы животных разных видов — собаки и совы, лисы и собаки, черепахи и бегемота, медведя и тигра, змеи и хомяка поражают воображение. Как правило, в дикой природе такие разные животные не уживаются вместе и могут даже представлять опасность. Но бывают удивительные исключения.