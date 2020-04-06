СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)

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Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность ботофермы, через которую распространяли фейки про COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя. Руководили их деятельностью из Российской Федерации, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле ботоферма использовала фейковые персональные данные. Мощность «фермы» — более 5000 ботов.

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

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Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19. Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины.