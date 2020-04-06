Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина

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Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина. В частности, банковским учреждениям и другим лицам разрешается не предоставлять в НБУ документы на бумажных носителях

Национальный банк продолжает осуществлять шаги, направленные на смягчение требований к работе банков во время карантина, информирует enovosty.com/news.

На период действия карантина Национальный банк разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи. На этот период банкам, небанковским финансовым учреждениям и другим лицам разрешается не предоставлять в НБУ документы на бумажных носителях при условии, что они будут присланы по электронной почте с наложением на них электронной подписи.

Также Национальный банк продлил сроки введения требований Положения № 97 «Об организации процесса управления проблемными активами в банках». В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками оперативного плана и стратегии управления проблемными активами. В то же время, от банков требуется в срок до 30 апреля 2020 разработать план работы с неработающими активами. Конечный срок полного внедрения требований этого положения продлен до 30 ноября 2020 года.