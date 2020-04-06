Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, — Сергей Васьков

Главная » Последние новости » Новости общества » Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков

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Правительство Украины разрешило работу всех видов финансовых учреждений. Также НБУ рекомендует реструктуризировать кредиты заемщикам, которые пострадали из-за карантина

С вопросом относительно влияния данного решения на лизинговые компании и действий, которые государству важно предпринять для поддержки лизинговых компаний в условиях пандемии COVID-19 «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору лизинговой компании ЭСКА Капитал Сергею Васькову, информирует enovosty.com/news.

Сергей Васьков сообщает, что Кабмин действительно разрешил работать всем видам финансовых компаний

«Потому что банки и линговые компании являются тем классом компаний, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Сейчас, например, для аграриев начался сезон посевной и им всегда в этот сезон нужны деньги. Кроме того, от этого зависит продовольственная безопасность и платежный баланс страны, так как ни для кого не секрет, что экспорт аграрной продукции у нас один из топовых драйверов поступления валюты в страну и выручки. То есть лизинговые компании и банки активно финансируют аграриев и, соответственно, мы в ответе за то, чтобы у них были в наличии техника, деньги и все необходимое для посевной.

Относительно других видов финансовых компаний, таких как, например, ломбарды, то сегодня большая часть населения осталась без работы. В частности, по Киеву Виталий Кличко сообщил о полумиллиона человек, которые остались без работы. Им необходимо где-то получать деньги и перекредитоваться до момента окончания карантина, хотя бы для того, чтобы были деньги на еду, оплату коммунальных услуг, арендных и других платежей первой необходимости. Соответственно, эту роль должны исполнять ломбарды», — сообщает Сергей Васьков

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