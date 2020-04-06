Кличко попросил правительство не открывать ломбарды

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Виталий Кличко попросил правительство не открывать ломбарды на время карантина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров Украины с просьбой запретить работать кредитным союзам и ломбардам во время карантина, информирует enovosty.com/news.

Кличко отметил, что он просит правительство пересмотреть решение о возможности работы кредитных союзов и ломбардов. Ранее мэр Киева рассказал об объеме убытков Киева из-за карантина. Кличко сообщил, что из-за карантина в бюджет Киева ежемесячно недопоступает более полутора миллиарда гривен.

Владимир Кличко сообщил, что по предварительным оценкам потери бюджета составляют 1,6 млрд грн. Кроме того, сегодня не одна Украина теряет, а практически все страны миры подсчитывают убытки, которые составляют триллионы долларов

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