Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина

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Киберполиция предупреждает об активизации хакеров, рассылающих фишинговые сообщения

Глобальная пандемия COVID-19 несет за собой не только вред здоровью, а также значительный риск для кибербезопасности. Хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, совершают фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронным почтовым ящикам, учетным записям социальных сетей, электронным кошелькам и т.п. для дальнейшего присвоения денег.

Хакеры маскируют свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылку на слово «Corona», а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

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В связи с этим, Киберполиция советует:

&"https://enovosty.com/tag/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie" target="_blank">#8212; использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;

— постоянно обновлять операционную систему;

— использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их;

— не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если Вы не ждете это письмо;

— не переходить по сомнительным ссылкам;

— загружать файлы только из проверенных ресурсов.

Пользуйтесь информацией только из официальных источников: МВД, КМУ, МЗ.