РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

06.03.2020 г.
12:16Коронавирус в Украине: Ещё одна область объявила карантин
09:42"Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым
08:34Спецзакон по коронавирусу в Польше: топ-10 пунктов на заметку Украине
08:31Болезнь прибавила ходу: Что важно знать о коронавирусе 6 марта
08:12Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма – СМИ
00:25Фрегат «Гетман Сагайдачный» провел учения по борьбе с диверсантами в Черном море
05.03.2020 г.
23:00Ученые предупреждают об исчезновании песчаных пляжей
Все новости общества

Аналитика

06.03.2020

Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов

Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
"Девятый вал" экономического кризиса вместе с коронавирусом уже приближается к Украине. На этом фоне Верховная Рада на внеочередном заседании, инициированном ...
05.03.2020

Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций

Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций
Коронавирус заподозрили у десяти украинцев, Кабмин Шмыгаля провел первое заседание, а Европейский союз решил продлить санкции против Януковича и Ко, ...
05.03.2020

Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики

Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Судорожная смена премьера и правительства, а также новый состав Кабмина ярчайшим образом свидетельствуют о кадровой нищете Зе-власти. Но хуже всего, ...

Последние новости

06.03.2020 г.
14:39 «Они не должны умирать!»: Шмыгаль предложил поставлять воду в Крым канистрами и бочками, - Александр Качура (ВИДЕО)
14:20 Работа украинского фотографа вошла в ТОП-10 лучших дрон-фотографий на международном конкурсе (ФОТО)
14:00 Минобороны США готовится к потенциальной вспышке коронавируса в Пентагоне
13:40 В очереди за счастьем: на границе Турции и ЕС собрались тысячи беженцев (ФОТО)
13:05 Ирина Верещук оценила странную вечерю Зеленского с послами G7 в Полтаве (ВИДЕО)
13:00 В США в старом гараже обнаружили коллекционный Chevrolet Corvette 1965 года (ФОТО)
12:55 Генетик удивил: коронавирус мог распространиться по Европе из Германии
12:40 Киевлянам разрешили досрочно прекратить отопительный сезон: что для этого нужно сделать
12:38 Падение цен на нефть продолжает давить на Россию, - "Злой одессит"
12:32 Когда в Украине "потечет" дешевый газ и дизель
12:20 Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня
12:16 Коронавирус в Украине: Ещё одна область объявила карантин
12:14 Подача воды в Крым будет катастрофой для украинской государственности», - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
10:42 В Сети обратили внимание на подлость Путина на встрече с Эрдоганом. ФОТОФАКТ
09:42 "Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым
09:30 Переговоры в Москве: капитуляция Эрдогана или “шах и мат” Путину, - "Злой одессит"
09:24 "Поддался чарам известной блондинки": агент СБУ раскрыл неожиданные детали убийства "Гиви"
09:16 Новый премьер Шмыгаль рассказал, когда уйдет с поста
09:01 Brent должен стоить $20-25 за бочку. Россия слетела с катушек, - Аnti-colorados
08:34 Спецзакон по коронавирусу в Польше: топ-10 пунктов на заметку Украине
08:31 Болезнь прибавила ходу: Что важно знать о коронавирусе 6 марта
08:21 Война на Донбассе: Формирования РФ обстреляли украинские позиции
08:12 Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма – СМИ
07:55 Стало известно, в какой европейской стране больше всего жителей имеют свое жилье
07:40 Гигантский самолет Stratolaunch Model 351 снова поднимется в небо
07:15 Турецкий спецназ препятствует греческим пограничникам выдворять сирийских беженцев
00:25 Фрегат «Гетман Сагайдачный» провел учения по борьбе с диверсантами в Черном море
00:15 Из-за капризов погоды дома американцев превратились в ледяные замки (ФОТО)
05.03.2020 г.
23:00 Ученые предупреждают об исчезновании песчаных пляжей
22:45 Американка в течение двух лет поливала растение, а оно оказалось искусственным (ФОТО)
22:40 В Германии испытали аэротакси: подробности
22:20 США рвут рынок нефти новыми рекордами добычи, - Злой Одессит
21:52 Мировые цены на нефть падают
21:28 Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса
20:56 Египет вновь открывает самую старую в стране пирамиду для туристов (ФОТО)
20:24 СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС
19:21 Журнал Time поместил на свои обложки сто «Женщин года», определивших облик столетия
18:48 Нацполиция задержала угонщика элитных авто (ВИДЕО)
18:22 В столичном метро запустили 4G: подробности
17:52 Иван Компан рассказал о перспективах развития украинской экономики
17:24 Мировые фондовые индексы снова начали снижаться из-за коронавируса
16:54 В аграрном реестре уже зарегистрировано 235 хозяйств
16:28 Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, - Reuters
16:13 Арнольд Шварценеггер подал иск в суд на российскую компанию - требует 10 миллионов долларов
15:54 В Германии растет число заболевших коронавирусом
15:08 Стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает 3 млрд долл
15:00 Армия США заказала у BAE Systems усовершенствованные снаряды BONUS
14:20 Тур по Ирландии продолжается: Кейт Миддлтон в ярком винтажном платье посетила торжественный прием (ФОТО)
14:00 Chevrolet модернизирует модель, которая не видела обновлений почти 20 лет
13:40 Весна пришла: на острове Хортица вовсю цветут первоцветы (ФОТО)
13:20 США рассматривают возможность продажи Турции систем ПВО Patriot
13:06 Когда "сладкие" цены взлетят вверх?
13:00 Погонять больше не выйдет: в Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД
12:40 Кукла "Оля": Куклу Barbie посвятили украинке Ольге Харлан (ФОТО)
12:24 Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине
12:01 Стало известно обо всех новых пенсиях в Украине
11:58 Коронавирус потянул цены на нефть вниз: что будет с экономикой РФ
11:33 В Новых Санжарах закончился карантин: Зеленский прилетел на вертолете
11:29 Украина может потерять источники дешевых внешних займов. Маркарова пояснила
11:09 Украинцы стали продавать больше валюты
Все новости »

«Вчера дал, сегодня — забрал»: Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым

Главная » Последние новости » Новости общества » "Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым
 
Печать Отправить на почту

 

 

Новый премьер Шмыгаль оконфузился с высказыванием о подаче воды в Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера отметился заявлением о том, что неподача воды на территорию оккупированного крымского полуострова приведет к гуманитарной катастрофе. «Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам». Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером. После того как высказывание вызвало ажиотаж, глава правительство открестился от своих слов, разъяснив, что же на самом деле имел ввиду:, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее реакцию в социальных сетях уже не остановить:

Читайте: Аномальное тепло: Украинцам первый раз за 120 лет могут ограничить право на воду


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 831

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины
Александр Скичко уходит от Зеленского к Авакову?
Итоги дня: Коронавирус в Украине, экстренные действия США и возможный премьер
Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
Как Украине выбраться из экономической ямы?
Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Все статьи


Читайте также

Подача воды в Крым будет катастрофой для украинской государственности», - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 Новый премьер Шмыгаль рассказал, когда уйдет с поста
Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
 На Западе рассказали, почему Украина выбрала худшее время для смены правительства
Аномальное тепло: Украинцам первый раз за 120 лет могут ограничить право на воду
 Вода для Крыма: Экс-нардеп предупредил об опасной схеме
«Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО)
 Эколог рассказал, обречен ли Крым без воды

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине на срочную службу призовут офицеров запаса - служить будут полтора года (7801)

C 1 марта в Россию только по паспорту: изменились правила пересечения границы (5140)

Хозяйка магазина шваброй прогнала вооруженного грабителя: видео "битвы" стало хитом сети (4587)

В сети появилась смешная фотожаба встречи Порошенко и Зеленского (3778)

"Есть похоронные вагоны, идущие через границу из восточной Украины в Россию" - постпред США при ОБСЕ (3468)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье "Жены вампира" продегустировали ирландское пиво (ФОТО) (2292)

В Украине готовят первое женское подразделение для охраны VIP-персон (2202)

Тур по Ирландии продолжается: Кейт Миддлтон в ярком винтажном платье посетила торжественный прием (ФОТО) (2000)

"Мне стыдно за одно": Жительница Новых Санжар призналась, в кого швыряла камни (1987)

Американка в течение двух лет поливала растение, а оно оказалось искусственным (ФОТО) (1950)

Армия

Самоходная гаубица 122-мм 2С1 "Гвоздика"
Пистолет «Форт-12»
Миномет 2С12 «Сани» 120-мм
Танк Leopard 2 (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Виктор
НАЗАРЕНКО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов против власти Нурсултана Назарбаева (29446)

В Сирии турки стали выжигать все, - Аnti-colorados (11844)

Турецкие военные в Сирии передали "привет" Путину (ФОТОФАКТ) (9754)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 