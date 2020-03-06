«Вчера дал, сегодня — забрал»: Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым

Главная » Последние новости » Новости общества » "Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым "Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым

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Новый премьер Шмыгаль оконфузился с высказыванием о подаче воды в Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера отметился заявлением о том, что неподача воды на территорию оккупированного крымского полуострова приведет к гуманитарной катастрофе. «Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам». Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером. После того как высказывание вызвало ажиотаж, глава правительство открестился от своих слов, разъяснив, что же на самом деле имел ввиду:, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее реакцию в социальных сетях уже не остановить:

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