СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР» СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

Закрыть Отправить

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР» через систему электронных платежей

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы, информирует enovosty.com/news.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».

Эта структура обеспечивала проведение операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств.

Читайте: СБУ блокировала механизм финансирования террористов на Донбассе

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемой «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В ее работе задействовано почти 300 человек. Для обеспечения непрерывной финансовой деятельности использовались более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.