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СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»
 
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СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР» через систему электронных платежей

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы, информирует enovosty.com/news.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

Эта структура обеспечивала проведение операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств.

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Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемой «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В ее работе задействовано почти 300 человек. Для обеспечения непрерывной финансовой деятельности использовались более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 233

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