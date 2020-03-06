Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3%
Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке
В Национальном банке Украины сообщили, что в феврале международные резервы выросли на 1,3% и по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26 622,8 млн долл, информирует enovosty.com/news.
В Нацбанке отметили, что увеличение размера международных резервов обусловлено сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.
На размер международных валютных резервов оказали влияние следующие факторы: операции НБУ на межбанковском валютном рынке, действия Кабмина по управлению государственным долгом, переоценка финансовых инструментов.
Читайте: «Уж, ёж и трепетная лань»: Ирина Геращенко оценила новый состав Кабмина Шмыгаля (ВИДЕО)
В Нацбанке подчеркнули, что существующий объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств нашей страны, текущих операций Кабмина и Нацбанка.