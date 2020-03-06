Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3%

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Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке

В Национальном банке Украины сообщили, что в феврале международные резервы выросли на 1,3% и по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26 622,8 млн долл, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что увеличение размера международных резервов обусловлено сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

На размер международных валютных резервов оказали влияние следующие факторы: операции НБУ на межбанковском валютном рынке, действия Кабмина по управлению государственным долгом, переоценка финансовых инструментов.

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В Нацбанке подчеркнули, что существующий объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств нашей страны, текущих операций Кабмина и Нацбанка.