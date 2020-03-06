Киберполиция блокировала проведение мошеннических торгов на мировых финансовых рынках

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Киберполиция блокировала преступную схему по проведению мошеннических торгов на мировых финансовых рынках

Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством прокуратуры блокировали преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования в мировые финансовые рынки выманивали у граждан деньги, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что мошенники создали на территории Украины фиктивные интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые аукционы. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как call-центр. Работники звонили гражданам и приглашали их вкладывать средства.

С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.

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Киберполиция провела обыск в офисе компании. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, документация и черновые записи. Следователи расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до восьми лет заключения.