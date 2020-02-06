В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата — Олег Сенцов

Главная » Последние новости » Новости общества » В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов

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Олег Зубков арестован в Крыму. Сказать: «Поделом коллаборационисту!» проще всего, но хочется более развернуто.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный, узник Кремля, крымчанин Олег Сенцов.

«Мы не знакомы лично, но отзывы о нем как о человеке были не очень. Тем не менее Зубков построил успешный бизнес на радость детям: отличные зоопарк и парк львов. Во времена Януковича донецкие его «кошмарили» и он искал защиты под крылом партии Тимошенко. Бизнес он тогда сумел сохранить. , информирует enovosty.com/news.

После начала захвата полуострова Зубков взахлеб принял новую власть. Я видел собственными глазами, как он катался на своем льве с российским триколором под телекамеры, славя оккупантов. И вот теперь пришла расплата, и не к нему одному. Многих крымчан накрыла волна разочарования, когда они столкнулись лицом к лицу с реальной Россией, которая не имеет ничего общего с той сказкой, которую им всем обещали. Кстати «Сказкой» называется ялтинский зоопарк, созданный Зубковым. Но похоже, что его уже можно переименовывать в «Парк Юрского периода», — написал Олег Сенцов.

Напомним, ранее Олег Зубков опубликовал в своем блоге письмо Путину о том, что крымчан чморят и гнобят в Крыму и заставляют сворачивать бизнес.

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