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СБУ блокировала сбыт контрафактных сигарет

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На Волыни СБУ блокировала сбыт контрафактных сигарет

На Волыни Служба безопасности Украины блокировала попадание в сеть розничной торговли контрафактной табачной продукции на миллион гривен, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Ковеля планирует наладить незаконный сбыт оптовых партий контрафактных сигарет. Делец намеревался получать «товар» из-за границы и сбывать владельцам мелких торговых точек. Правоохранители остановили грузовик злоумышленника в Любомльском районе области. Во время осмотра транспортного средства выявлено более 13 500 пачек сигарет иностранного происхождения на сумму около полмиллиона гривен. Аналогичную схему блокировали и в районе Ковеля. На этот раз в автомобиле злоумышленницы выявлено 10000 пачек контрафакта на 400 000 гривен.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Мероприятия по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров проводились совместно с ГУ Государственной фискальной службы, Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры области.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 115

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