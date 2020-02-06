Нацполиция блокировала транснациональный канал торговли людьми

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Нацполиция блокировала транснациональный канал торговли людьми.

Сотрудники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины блокировали транснациональный канал торговли людьми, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности речь идет о незаконной переправке морем мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы является 35-летний житель Запорожья. Ранее мужчина принимал участие в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности. Сейчас активного участника преступной группировки задержано. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта.

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