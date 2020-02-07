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Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Королева Елизавета II отметила годовщину правления - 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)
 
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Королева Елизавета правит Британией уже 68 лет, взойдя на престол 6 февраля 1952 года. Это рекорд не только среди современных монархов, но и по-настоящему огромный срок для любого правителя в истории человечества.

Несколько королевских правил, которые помогли Елизавете II в 93 года сохранять оптимизм, бодрость  и править так долго и успешно:, информирует enovosty.com/news.

1. Влюбилась раз и навсегда

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

Своего будущего мужа принца Филиппа Елизавета встретила в восемь лет, а когда она подросла — влюбилась в красавца-офицера. Королевская семья, как гласит официальная легенда, противилась женитьбе возлюбленных, но Елизавета пошла всем наперекор, и, когда ей исполнился 21 год, они поженились. В прошлом году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп отметили 72-ю годовщину со дня свадьбы

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Принц Филипп приходится очень дальним родственником Елизавете — он офицер британского флота, член греческой и датской королевских семей и праправнук королевы Виктории. В браке у них родилось четверо детей – принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

На данный момент, принц Филипп и Елизавета II считаются образцовыми и старейшими за все время существования монархии супругами.

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

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2. Умеет водить машину и ездить верхом

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

Ещё будучи принцессой, Елизавета выучилась на водителя и механика. За руль она впервые села в 19 лет и сейчас имеет более чем солидный стаж вождения. Зимой 1945 года Елизавета служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, где была механиком-водителем. Будущая королева водила военный грузовик и даже меняла на нём колеса.

Королеву Великобритании Елизавету II можно назвать одной из немногих еще живущих людей на Земле, которые водили самую первую модель Land Rover. В 1948 году 100-й экземпляр Land Rover, сошедший с конвейера, был подарен ее отцу, королю Георгу VI. Еще через пять лет Елизавета сама купила военный внедорожник. С тех пор королеву не раз видели за рулем этой машины.

В 2015 году с конвейера сошел первый экземпляр ультра-роскошного кроссовера Bentley Bentayga, который попал в гараж Королевы. Темно-зеленый автомобиль находится в Шотландии, где используется для королевской охоты.

Королева предпочитала всю жизнь сама водить машину, часто отказываясь от услуг шофера. Позже королева выучила водить авто своего сына принца Чарльза, а затем показывала класс вождения своим внукам — Уильяму и Гарри. У королевы до сих пор есть старый внедорожник, которым она рулит в свободное время.

Но лошадей Елизавета полюбила ещё раньше.

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

Первого пони ей подарили в четыре года. Интересно, что ездить верхом королева научилась даже раньше, чем читать и писать — в шесть лет она уже уверенно держалась в седле. Причём в 93 года главная бабушка английской нации продолжает совершать регулярные конные прогулки. В ее конюшнях живет множество чистокровных скакунов, некоторые из которых участвуют в скачках.

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

3. Любит собак, особенно породы корги

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)

Нет на свете более королевской породы, чем эта рыжая коротконогая пастушья собака из Уэльса. Любимая порода королевы с 1944 года. Первого щенка ей подарил отец на 18-летие. Это была собачка по кличке Сюзи. С тех пор десятки корги жили в монаршей резиденции. За время царствования у королевы было больше 30 корги.

Королева Елизавета II отметила годовщину правления — 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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