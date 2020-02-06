Фермерские хозяйства теперь могут получать компенсацию за ЕСВ: подробности

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Тимофей Милованов сообщил, что в Украине появилась возможность регистрации фермерских хозяйств как ФОП и теперь они могут получать из бюджета компенсацию за ЕСВ

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что фермеры, зарегистрированные как ФОП, теперь могут получать компенсацию за уплаченный ЕСВ, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что в Украине появилась возможность регистрации фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей и поэтому теперь они могут использовать упрощенную систему налогообложения (единый налог 4 группы).

Милованов также подчеркнул, что на сегодня в Украине функционирует около 3,9 млн личных сельских хозяйств, что является мощной частью аграрного сектора страны

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Министр сообщил, что в 2018 году личные сельские хозяйства произвели 41% валовой сельскохозяйственной продукции. И теперь они могут стать ФОП и получать компенсацию за уплаченный ЕСВ. Выплаты начнутся уже в этом году