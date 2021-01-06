ВСУ получат 60 плавающих бронетранспортеров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » ВСУ получат 60 плавающих бронетранспортеров (ВИДЕО) ВСУ получат 60 плавающих бронетранспортеров (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Яков Мормило сообщил, что ВСУ в этом году получат 60 плавающих бронетранспортеров

Директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Яков Мормило сообщил, что предприятие в 2021 году произведет для украинской морской пехоты 60 плавающих бронетранспортеров. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новая версия бронетранспортера по сравнению с базовой версией БТР-4 имеет улучшенную маневренность и оснащена специальным комплектом, позволяющим использовать машину для морских операций. Новый БТР может плавать в море и преодолевать водные преграды.

БТР-4Е — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер (БТР), который разработан и производится на Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А.А. Морозова. БТР предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.

Читайте: Украина в этом году получит от США три патрульных катера Island с вооружением – командующий ВМС

БТР-4Е используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. Он может быть базовой машиной для специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. БТР может выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в различных климатических условиях, на дорогах с любым покрытием и в условиях полного бездорожья.