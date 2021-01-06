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Пентагон заказал Украине патрульные катера

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Пентагон заказал Украине патрульные катера Mk VI

Американская компания SAFE Boats International LLC получила контракт на 19,9 миллиона долларов от Пентагона на строительство двух новых патрульных катеров MK VI для Украины. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что катера будут завершены к декабрю 2022 года. Патрульные катера класса Mark VI — это скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 63 км/ч. Кроме того, они будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

В июне 2020 года Агентство США по сотрудничеству в области безопасности сообщило, что Государственный департамент США одобрил продажу шестнадцати патрульных катеров Mark VI Украине на общую сумму 600 млн долл.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 181

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