Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества

РусУкр

Фото недели

Все фото »

Новости общества

06.01.2020 г.
23:15Новорожденная малышка восприняла фотосессию всерьез и покорила пользователей соцсетей (ФОТО)
17:49Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества
07:30В Украине введут единый номер экстренных служб "112"
07:00Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео
05.01.2020 г.
22:46В Украине решили поставить памятник Бандере в 70 км от российской границы
21:287 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными
19:35В Украине создадут единый портал для туристов
Все новости общества

Аналитика

03.01.2020

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ, Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, а в Иране ...
02.01.2020

Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов

Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
В Раде рассказали о новшестве, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции озвучил план по деоккупации Крыма, а синоптики ...
01.01.2020

Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев

Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Украинские депутаты стали прикосновенными, в стране вступил в силу закон о коррупции, а Болгария начала получать газ в обход Украины, - такими были главные ...

Последние новости

07.01.2020 г.
00:48 Медики напомнили об угрозе инсульта любителям попариться в бане в нетрезвом состоянии
00:18 "Крепостные, холопы - давай-давай!" - скандальный Жириновский раздавал деньги на Красной площади (ВИДЕО)
06.01.2020 г.
23:49 Российская блогерша назвала «провокаторами» активистов, спросивших у нее «Чей Крым?»
23:15 Новорожденная малышка восприняла фотосессию всерьез и покорила пользователей соцсетей (ФОТО)
17:49 Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества
16:15 Звезды Голливуда на красной дорожке Золотого глобуса (ФОТО)
15:57 Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск
15:53 Дефект люка: Mercedes-Benz отзовет 745 тысяч автомобилей в США
15:29 Накануне Рождества оккупанты обстреляли Крымское из гранатометов и пулеметов
15:23 Том Хэнкс расплакался на церемонии вручения премий Золотой глобус (ВИДЕО)
15:13 Mercedes показал новаторскую концепцию Mercedes-Benz (ВИДЕО)
15:00 Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
13:05 Дочь убитого генерала Сулеймани предрекла США и Израилю "чёрные дни".
13:02 Не выбрасывайте новогодние елки - их можно утилизировать: список адресов в Киеве
12:50 Неудачно пошутил: Полицейского, который сам себя обозвал "свиньей" уволили
12:49 Нужно ли платить за поверку счетчиков: В платежках за коммуналку появится новая графа
12:41 Полиция задержала подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле
12:30 Меркель приедет в Москву 11 января по приглашению Путина
12:02 Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
11:48 Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters
11:40 Сериал "Чернобыль" получил премию "Золотой глобус"
09:30 Нет унынию: Депрессия родителей влияет на объём мозга детей
08:45 Путевки в Турцию подорожают: В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
08:28 30 машин любителей зимней рыбалки провалились под лёд (ВИДЕО)
08:15 В США выпустили куклу с нарушениями слуха чтобы учить детей состраданию (ВИДЕО)
07:45 Австралийские пожары окрасили небо в Новой Зеландии в оранжевый цвет (ФОТО)
07:30 В Украине введут единый номер экстренных служб "112"
07:00 Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео
06:49 Cambridge Analytica работала на украинскую партию - СМИ
00:33 Тель-Авив затопило из-за сильного ливня (ВИДЕО)
00:10 Украинские "Ромео и Джульетта" ограбили родителей и сбежали в другой город
05.01.2020 г.
22:46 В Украине решили поставить памятник Бандере в 70 км от российской границы
22:31 Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации
22:16 Новый виток противостояния: Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
22:09 Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
21:34 Голубой тунец продан на аукционе за 1,8 млн долларов
21:28 7 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными
21:27 На пороге войны: Иран готовит удар по американским военным объектам
20:35 В Казахстане наградили пассажира разбившегося самолета, который закрыл собой беременную женщину
19:53 117 лет: в честь старейшей жительницы Земли устроили вечеринку (ФОТО)
19:35 В Украине создадут единый портал для туристов
19:27 За три недели в Украине закрыли 439 нелегальных АЗС
19:10 Жительница Лос-Анджелеса отправляет свое фото в стиле ню всем, кто помогает бороться с пожарами в Австралии
18:11 Водитель искупал машину в бассейне отеля (ФОТО)
17:58 Финансовый гороскоп: Кто из Знаков Зодиака разбогатеет в 2020 году
17:32 Моисеево чудо на острове Чиндо (ФОТО)
16:57 "Террорист в костюме" - Тегеран отреагировал на угрозы Трампа
16:50 Резонансное убийство: Под управлением полиции продолжаются протесты
04.01.2020 г.
23:51 Экстази, Скумбрия и Мафия: как знаменитости называли своих питомцев (ФОТО)
23:19 США и Иран на пороге войны: глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
22:59 Ситуация накаляется: у посольства США в "зелёной зоне" Багдада упало две ракеты
22:08 Украинские почтовые марки признаны лучшими в Европе (ФОТО)
20:32 Сайт службы воинского учета не выдержал: американцы ринулись проверять мобилизационные списки на случай войны
16:00 Пенсионный фонд приступил к выплате январских пенсий
15:48 10 смешных кадров с собаками от пользователей Twitter
15:35 На Венере все еще существуют активные вулканы, - ученые
15:27 Генпрокурор назначил нового заместителя
15:06 Королева и наследники: Елизавета II порадовала поклонников новым снимком
15:00 В США умерла популярная 21-летняя рэп-исполнительница
14:48 Хакеры могут использовать умный дом для слежки - ФБР
Все новости »

Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества

Главная » Последние новости » Новости общества » Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества
 
Печать Отправить на почту

 

 

Святой вечер перед Рождеством Христовым 6 января окутан соответствующими обрядами и традициями, которых православные христиане придерживаются с давних времен.

На Рождество за праздничным столом, который состоит из 12 постных блюд, собираются родные и близкие люди. Главным блюдом является рождественская кутья с добавлением меда, орехов и мака, а также узвар, информирует enovosty.com/news.

Под скатертью на столе полагается разложить обереги: чеснок — «щоб не приступала до хати нечиста сила», зерно — «щоб був добрий урожай», а также деньги — «щоб добробут в хатi тримався i позичати нiчого не доводилося». Согласно древнему обычаю, на стол ставили лишнюю тарелку с ложкой, ведь в канун Рождества на семейную трапезу в дом слетаются души умерших родственников.

Святой вечер раньше начинался с того, что хозяин торжественно заносил в дом и ставил под иконами дидух — обвитый цветными лентами сноп пшеницы, символизирующий плодородие и достаток. Чтобы привлечь в дом деньги, в дидух вставляли головки мака. Позже дидух заменила елка, которую украшали к Рождеству.

Ужинать садились, как только на небе появлялась первая звезда, а до этого момента православные ничего не ели. Глава семьи набирал ложкой кутью, читал «Отче наш», поздравлял семью с праздником и подбрасывал кутью к потолку, чтобы посмотреть, сколько к нему приклеится зернышек. Чем их больше, тем богаче будет урожай и удачнее весь год.

— Для праздника наденьте красивую, светлую и желательно новую одежду.

— Перед ужином, обязательно, нужно прочитать молитву и поблагодарить Господа Бога.

— Начинать ужин нужно с кутьи, которую первым должен попробовать хозяин дома.

— Попросите прощения у тех, кого обидели и постарайтесь простить всех, кто обидел вас чем-то.

— В Святвечер нельзя ссориться и злиться.

— В этот вечер принято помянуть умерших родных и друзей.

— После ужина нужно оставить на столе кутью.

— Зажженная в Рождество свеча должна догореть.

— После ужина можно пойти колядовать или принимать колядников дома — это принесет удачу в новом году.

12 постных блюд — символ, означающий 12 Апостолов, 12 учеников нашего Спасителя Иисуса Христа.
 
Главное традиционное блюдо — кутья. Зерно в кутье — символ вечной жизни, поэтому к нему относились с особым уважением и почетом. Зерно символизирует воскресение, мак — достаток, а орехи с изюмом — долголетие и процветание.

Постный борщ — символ пролитой детской крови Иродом.

Узвар готовят из сухофруктов, добавляя мед. Этот напиток символизирует плодородие и достаток.

Важным блюдом является хлеб, что означает смерть и воскресение.

Рыба имеет особое значение для христиан, потому что ее изображение было монограммой Иисуса Христа.

Обязательно на каждый угол стола надо положить чеснок, потому что он защищает дом от злых духов и болезней.

Блюда из фасоли, гороха или кукурузы символизируют единство и силу семьи.

Голубцы означают мир и умиротворение.

Пирожки — признак достатка, щедрости и радости.

Каша и вареники на столе являются символом семейного благополучия, единства, трудолюбия.

На следующий день 7 января начиналось настоящее веселье с песнями и колядками, длившееся до Крещения (19 января). С этого дня принято приветствовать друг друга словами: «Христос народився!» На что положено отвечать: «Славiмо його!» Утром 7 января вся семья отправлялась в церковь на литургию. Потом, взяв кутью и пирожки, шли поздравлять крестных родителей и всех родственников. Дети, зайдя в дом, говорили: «Прислали батько й мати вечерю, а я принiс!» Родные отвечали: «Щоб ти здоровим рiс!»


Экономические новости youtube
Посещений: 2880

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Все статьи



Армия

Автомат Калашникова
Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Гаубица 105-мм L118 Light Gun (Великобритания)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
РЫБАК
Борис
ФИЛАТОВ
Оксана
СЫРОЕД
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украину накроют морозы до -20 и снегопады: прогноз (11339)

Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации (9093)

Как стать звездой Сети: Белорусская журналистка оконфузилась в прямом эфире (ВИДЕО) (6076)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help




bigmir)net TOP 100

 