Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества

Главная » Последние новости » Новости общества » Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества

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Святой вечер перед Рождеством Христовым 6 января окутан соответствующими обрядами и традициями, которых православные христиане придерживаются с давних времен.

На Рождество за праздничным столом, который состоит из 12 постных блюд, собираются родные и близкие люди. Главным блюдом является рождественская кутья с добавлением меда, орехов и мака, а также узвар, информирует enovosty.com/news.

Под скатертью на столе полагается разложить обереги: чеснок — «щоб не приступала до хати нечиста сила», зерно — «щоб був добрий урожай», а также деньги — «щоб добробут в хатi тримався i позичати нiчого не доводилося». Согласно древнему обычаю, на стол ставили лишнюю тарелку с ложкой, ведь в канун Рождества на семейную трапезу в дом слетаются души умерших родственников.

Святой вечер раньше начинался с того, что хозяин торжественно заносил в дом и ставил под иконами дидух — обвитый цветными лентами сноп пшеницы, символизирующий плодородие и достаток. Чтобы привлечь в дом деньги, в дидух вставляли головки мака. Позже дидух заменила елка, которую украшали к Рождеству.

Ужинать садились, как только на небе появлялась первая звезда, а до этого момента православные ничего не ели. Глава семьи набирал ложкой кутью, читал «Отче наш», поздравлял семью с праздником и подбрасывал кутью к потолку, чтобы посмотреть, сколько к нему приклеится зернышек. Чем их больше, тем богаче будет урожай и удачнее весь год.

— Для праздника наденьте красивую, светлую и желательно новую одежду.

— Перед ужином, обязательно, нужно прочитать молитву и поблагодарить Господа Бога.

— Начинать ужин нужно с кутьи, которую первым должен попробовать хозяин дома.

— Попросите прощения у тех, кого обидели и постарайтесь простить всех, кто обидел вас чем-то.

— В Святвечер нельзя ссориться и злиться.

— В этот вечер принято помянуть умерших родных и друзей.

— После ужина нужно оставить на столе кутью.

— Зажженная в Рождество свеча должна догореть.

— После ужина можно пойти колядовать или принимать колядников дома — это принесет удачу в новом году.

12 постных блюд — символ, означающий 12 Апостолов, 12 учеников нашего Спасителя Иисуса Христа.



Главное традиционное блюдо — кутья. Зерно в кутье — символ вечной жизни, поэтому к нему относились с особым уважением и почетом. Зерно символизирует воскресение, мак — достаток, а орехи с изюмом — долголетие и процветание.

Постный борщ — символ пролитой детской крови Иродом.

Узвар готовят из сухофруктов, добавляя мед. Этот напиток символизирует плодородие и достаток.

Важным блюдом является хлеб, что означает смерть и воскресение.

Рыба имеет особое значение для христиан, потому что ее изображение было монограммой Иисуса Христа.

Обязательно на каждый угол стола надо положить чеснок, потому что он защищает дом от злых духов и болезней.

Блюда из фасоли, гороха или кукурузы символизируют единство и силу семьи.

Голубцы означают мир и умиротворение.

Пирожки — признак достатка, щедрости и радости.

Каша и вареники на столе являются символом семейного благополучия, единства, трудолюбия.

На следующий день 7 января начиналось настоящее веселье с песнями и колядками, длившееся до Крещения (19 января). С этого дня принято приветствовать друг друга словами: «Христос народився!» На что положено отвечать: «Славiмо його!» Утром 7 января вся семья отправлялась в церковь на литургию. Потом, взяв кутью и пирожки, шли поздравлять крестных родителей и всех родственников. Дети, зайдя в дом, говорили: «Прислали батько й мати вечерю, а я принiс!» Родные отвечали: «Щоб ти здоровим рiс!»