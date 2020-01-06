Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео

РусУкр

Фото недели

Все фото »

Новости общества

06.01.2020 г.
11:09Как правильно провести Святвечер: что символизируют 12 блюд на Рождество
07:30В Украине введут единый номер экстренных служб "112"
07:00Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео
05.01.2020 г.
22:46В Украине решили поставить памятник Бандере в 70 км от российской границы
21:287 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными
19:35В Украине создадут единый портал для туристов
17:58Финансовый гороскоп: Кто из Знаков Зодиака разбогатеет в 2020 году
Все новости общества

Аналитика

03.01.2020

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ, Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, а в Иране ...
02.01.2020

Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов

Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
В Раде рассказали о новшестве, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции озвучил план по деоккупации Крыма, а синоптики ...
01.01.2020

Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев

Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Украинские депутаты стали прикосновенными, в стране вступил в силу закон о коррупции, а Болгария начала получать газ в обход Украины, - такими были главные ...

Последние новости

06.01.2020 г.
15:23 Том Хэнкс расплакался на церемонии вручения премий Золотой глобус (ВИДЕО)
15:13 Mercedes показал новаторскую концепцию Mercedes-Benz (ВИДЕО)
15:00 Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
13:05 Дочь убитого генерала Сулеймани предрекла США и Израилю "чёрные дни".
13:02 Не выбрасывайте новогодние елки - их можно утилизировать: список адресов в Киеве
12:50 Неудачно пошутил: Полицейского, который сам себя обозвал "свиньей" уволили
12:49 Нужно ли платить за поверку счетчиков: В платежках за коммуналку появится новая графа
12:41 Полиция задержала подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле
12:30 Меркель приедет в Москву 11 января по приглашению Путина
12:02 Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
11:48 Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters
11:40 Сериал "Чернобыль" получил премию "Золотой глобус"
11:09 Как правильно провести Святвечер: что символизируют 12 блюд на Рождество
09:30 Нет унынию: Депрессия родителей влияет на объём мозга детей
08:45 Путевки в Турцию подорожают: В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
08:28 30 машин любителей зимней рыбалки провалились под лёд (ВИДЕО)
08:15 В США выпустили куклу с нарушениями слуха чтобы учить детей состраданию (ВИДЕО)
07:45 Австралийские пожары окрасили небо в Новой Зеландии в оранжевый цвет (ФОТО)
07:30 В Украине введут единый номер экстренных служб "112"
07:00 Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео
06:49 Cambridge Analytica работала на украинскую партию - СМИ
00:33 Тель-Авив затопило из-за сильного ливня (ВИДЕО)
00:10 Украинские "Ромео и Джульетта" ограбили родителей и сбежали в другой город
05.01.2020 г.
22:46 В Украине решили поставить памятник Бандере в 70 км от российской границы
22:31 Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации
22:16 Новый виток противостояния: Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
22:09 Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
21:34 Голубой тунец продан на аукционе за 1,8 млн долларов
21:28 7 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными
21:27 На пороге войны: Иран готовит удар по американским военным объектам
20:35 В Казахстане наградили пассажира разбившегося самолета, который закрыл собой беременную женщину
19:53 117 лет: в честь старейшей жительницы Земли устроили вечеринку (ФОТО)
19:35 В Украине создадут единый портал для туристов
19:27 За три недели в Украине закрыли 439 нелегальных АЗС
19:10 Жительница Лос-Анджелеса отправляет свое фото в стиле ню всем, кто помогает бороться с пожарами в Австралии
18:11 Водитель искупал машину в бассейне отеля (ФОТО)
17:58 Финансовый гороскоп: Кто из Знаков Зодиака разбогатеет в 2020 году
17:32 Моисеево чудо на острове Чиндо (ФОТО)
16:57 "Террорист в костюме" - Тегеран отреагировал на угрозы Трампа
16:50 Резонансное убийство: Под управлением полиции продолжаются протесты
04.01.2020 г.
23:51 Экстази, Скумбрия и Мафия: как знаменитости называли своих питомцев (ФОТО)
23:19 США и Иран на пороге войны: глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
22:59 Ситуация накаляется: у посольства США в "зелёной зоне" Багдада упало две ракеты
22:08 Украинские почтовые марки признаны лучшими в Европе (ФОТО)
20:32 Сайт службы воинского учета не выдержал: американцы ринулись проверять мобилизационные списки на случай войны
16:00 Пенсионный фонд приступил к выплате январских пенсий
15:48 10 смешных кадров с собаками от пользователей Twitter
15:35 На Венере все еще существуют активные вулканы, - ученые
15:27 Генпрокурор назначил нового заместителя
15:06 Королева и наследники: Елизавета II порадовала поклонников новым снимком
15:00 В США умерла популярная 21-летняя рэп-исполнительница
14:48 Хакеры могут использовать умный дом для слежки - ФБР
14:44 В киевском метро заметили «человека-паука» (ВИДЕО)
14:32 В Карпатах начался снеголавинный сезон
14:10 Амстердам вводит новый налог для туристов
13:55 Эксперты определили самую прибыльную видеоигру 2019 года
13:47 Киевский патриархат ликвидирован, а Филарет находится в самоизоляции – митрополит Епифаний
13:26 Водитель разбил новенький внедорожник сразу после покупки (ВИДЕО)
13:25 В Одессе женщина убила деревянной скалкой бывшего мужа, - Нацполиция
13:18 НБУ: Среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза
Все новости »

Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео

Главная » Последние новости » Новости общества » Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео
 
Печать Отправить на почту

 

 

Человечность, сострадание, внимание к близким — истинные христианские ценности утрачиваются в век технологий, наживы, тотального потребления и эгоизма.

На странице в сети Instagram опубликовано видео, которое призывает задуматься о направлении развития человека в современном мире, информирует enovosty.com/news.

Люди живут рядом, но видят друг друга лишь в интернете, по статусам пытаясь понять, что происходит в их жизни. Обилие соцсетей зачастую дает лишь иллюзию общения и сопричастности, приводя к разобщению и одиночеству.

Важно выходить из смартфона в реальный мир, общаться с друзьями и близкими, чтобы не получилось так: «Разрядился телефон — был человек и нет человека».


Экономические новости youtube
Посещений: 385

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Все статьи



Армия

Вертолет Westland Lynx AH Mk.9 (Великобритания-Франция)
Танк «Меркава Mk.4» (Израиль)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Зенитно-ракетный комплекс Chun Ma (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Ангела
МЕРКЕЛЬ
Алексей
МАРТЫНОВ
Павел
ЖЕБРИВСКИЙ
Дмитрий
ДУБИЛЕТ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украину накроют морозы до -20 и снегопады: прогноз (11242)

Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации (8414)

Как стать звездой Сети: Белорусская журналистка оконфузилась в прямом эфире (ВИДЕО) (5998)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help




bigmir)net TOP 100

 