Человечество теряет человечность: опубликовано трогательное видео

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Человечность, сострадание, внимание к близким — истинные христианские ценности утрачиваются в век технологий, наживы, тотального потребления и эгоизма.

На странице в сети Instagram опубликовано видео, которое призывает задуматься о направлении развития человека в современном мире, информирует enovosty.com/news.

Люди живут рядом, но видят друг друга лишь в интернете, по статусам пытаясь понять, что происходит в их жизни. Обилие соцсетей зачастую дает лишь иллюзию общения и сопричастности, приводя к разобщению и одиночеству.

Важно выходить из смартфона в реальный мир, общаться с друзьями и близкими, чтобы не получилось так: «Разрядился телефон — был человек и нет человека».