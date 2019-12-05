В Украине скоро с госорганами можно будет общаться через мессенджер

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В Украине скоро с госорганами можно будет общаться через мессенджер

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин планирует запустить новый механизм коммуникации сотрудников государственных органов с украинцами – через мессенджеры, информирует enovosty.com/news.

Дубилет подчеркнул, что данная новация снизит стоимость коммуникации госорганов с гражданами, повысит контроль за уровнем обслуживания, увеличит надежность предоставляемой информации

Кроме этого, новая услуга поможет организовывать рабочие места для государственных служащих в регионах. Дубилет сообщил, что, в первую очередь, рабочие места будут организовываться для тех госслужащих, которые попали под сокращение

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запускает проект по созданию цифрового ID украинцев