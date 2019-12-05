The New York Times: Джулиани и Деркач обсудили возможность создания новой межпарламентской группы

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Джулиани и Деркач обсудили возможность создания новой межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция»

Экс-мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел в Киеве встречу с украинским депутатом Андреем Деркачом, с которым они обсуждали возможность создания межпарламентской группы по борьбе с коррупцией «Друзья Украины СТОП коррупция». Об этом сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

«К сожалению, наша страна оказалась в центре скандалов, связанных с коррупцией», — сказал Деркач. «Среди прочего есть факты о неэффективном использовании денег американских налогоплательщиков представителями украинских государственных органов», — говорит Деркач

Как ранее сообщало издание The New York Times, Рудольф Джулиани посещает Будапешт и Киев с целью проведения встреч с государственными чиновниками для создания документального сериала в рамках продолжающегося расследования об импичменте Трампа.

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