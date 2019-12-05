Страусиные яйца, бриллианты и сапфиры: найдена самая дорогая рождественская елка в мире

Главная » Последние новости » Новости общества » Страусиные яйца, бриллианты и сапфиры: найдена самая дорогая рождественская елка в мире Страусиные яйца, бриллианты и сапфиры: найдена самая дорогая рождественская елка в мире

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Елка, украшенная бриллиантами, сапфирами, кристаллами Сваровски и страусиными яйцами, признана самой дорогой в мире. Это рождественское дерево находится в одном из отелей Испании.

Журналисты Daily Mirror отыскали самую дорогую рождественскую елку в мире. Ею оказалось украшенное дерево, расположенное на территории отеля «Кемпински Байя» в городе Марбелья (Испания), информирует enovosty.com/news.

Высота елки составила шесть метров. Дерево разместили в центральном холле отеля. Невероятно дорогим его делают украшения. Праздничная ель украшена 3 тысячами кристаллов Сваровски, страусиными яйцами с алмазным напылением, сапфирами, бриллиантами, дорогими видами меха и тканей.

Помимо этого, на елке вывесили изделия известных корпораций моды. Среди них присутствуют украшения от Cartier, Chanel и Louis Vuitton.

Всего на елке в «Кемпински Байя» висят два бриллианта. Один из них – розовый, оценивается в 2,3 млн долларов США. Второй бриллиант – красный, цена на него стартует от 4,9 млн долларов.

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Из-за дороговизны украшений рождественскую елку в Марбелье охраняют круглосуточно.