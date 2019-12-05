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СБУ блокировала хищение оптовых партий лесоматериалов

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Сотрудники СБУ блокировали хищение оптовых партий лесоматериалов

Сотрудники СБУ блокировали хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Двое коммерсантов организовали схему нелегальной реализации древесины за границу. Они скупали незаконно срубленные в местных лесхозах деревья для изготовления пиломатериалов. Технологическую обработку лесосырья дельцы осуществляли на пилорамах предприятий, аффилированных с фигурантами дела.

Для «узаконивания» переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с оффшорной компанией на поставку лесоматериалов. По предварительным подсчетам, незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен.

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Во время обысков на территории лесоперерабатывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Сейчас судом наложен арест на 12 подготовленных к транспортировке за границу контейнеров с лесоматериалами стоимостью более миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 148

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