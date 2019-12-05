Нефедов планирует продавать конфискат с таможни через ProZorro

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Максим Нефедов планирует продавать конфискат с таможни через ProZorro

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что конфискованные товары будут продаваться на электронных аукционах «ProZorro.Продажи», информирует enovosty.com/news.

Нефедов отметил, что на аукционах будут продаваться следующие группы товары: товары, которые не были возращены владельцем до истечения сроков хранения; товары, владелец которых неизвестен; товары, имеющие ограниченный срок хранения; скоропортящиеся товары.

Согласно данным главы Таможенной службы, на 1 января 2019 года на складах таможни находится товаров на общую сумму в размере около 840 миллионов гривень.

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