Ледники Новой Зеландии стали красными

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В Новой Зеландии ледники окрасились в красный цвет. На данный момент существует две причины, которые могли этому поспособствовать.

Блогер, фотограф и путешественница Лиз Карлсон обнародовала на своей странице снимки ледников Новой Зеландии. На снимках снежный покров был окрашен в красный оттенок. Запечатлеть данное зрелище Карлсон смогла во время путешествия на вертолете над национальным заповедником Маунт-Аспайринг, информирует enovosty.com/news.

В своем блоге фотограф написала, что считает данное явление последствием многочисленных лесных пожаров в Австралии. «Удивительно видеть влияние пожаров на таком большом расстоянии», — написала Лиз в своем блоге Young Adventuress.

Сотрудник Института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии Крис Брандолино подтвердил, что окрашивание ледников могло быть связано с обугленной древесиной или углеродным материалом.

Однако некоторые эксперты предполагают, что ледники могли покраснеть из-за австралийской пыли. Как известно, верхний слой грунта в Австралии богат на оксид железа. Из-за этого почва имеет красный оттенок.

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