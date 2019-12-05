Антициклон вытеснил снегопады из Украины, — синоптик

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В пятницу в Украине ожидается плюсовая температура.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook обнародовала свежий прогноз погоды на 6 декабря. По ее словам, антициклон Sarena и далее будет господствовать в нашей стране, информирует enovosty.com/news.

В пятницу ожидается сухая и довольно солнечная погода. Подпортить последний день рабочей недели сможет лишь порывистый ветер.

В ближайшую ночь столбики термометров в среднем опустятся до -1…-5 градусов. Холоднее всего в ночное время будет на западе страны – до -4…-10 градусов. Днем же ожидается потепление до +2…+5 градусов. Жители южных регионов будут наслаждаться декабрьскими =5…+8 градусами.

Данная зима продолжает традицию осени-2019. На улице стоит довольно комфортная и теплая погода. Ученые считают, что зима в этом сезоне из-за глобального изменения климата будет «сиротской» — малоснежной и мягкой. Однако, в Укргидрометцентре не исключают проявления «температурных качелей». Синоптики прогнозируют малоснежный декабрь, холодную первую декаду января и мягкий февраль с кратковременными сильными похолоданиями.

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