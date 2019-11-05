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В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр

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В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр, через который прошло более 100 000 000 гривен.

Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье мощный конвертцентр. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

В течение года двое дельцов из Запорожья способствовали местным предпринимателям в отмывании денег через конвертационный центр. Заказчиками незаконных услуг были более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий.

Средства злоумышленники прокручивали через ряд фиктивных товарно-хозяйственных операций и в конце выводили в тень без уплаты налогов. На момент разоблачения конвертцентра через него прошло более 100 000 000 гривен.

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За такую ​​«изобретательность» предприятиям-клиентам придется отвечать перед законом и вернуть государству «сэкономленные налоги».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 367

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