В Украину возвращается дождливая погода

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Завтра, 6 ноября, в страну возвратятся дожди. Вместе с тем погода будет теплой. Местами воздух прогреется до +20 градусов.

Согласно прогнозу метеорологов, в среду, 6 ноября, в Украине в некоторых регионах ожидается дождливая погода. В отдельных западных районах завтра даже возможны грозы. Сильные дожди также Укргидрометцентр прогнозирует жителям Закарпатья и Прикарпатья. На севере, а также в Винницкой области – небольшие осадки. Остальная часть территории пока будет наслаждаться сухой и теплой погодой, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем в среду возможны сильные порывы ветра. Он будет юго-западным (скорость – 15-20 м/с). Ночью воздух прогреется до +6…+13 градусов. Днем потеплеет более значительно – до +15…+20 градусов. Холоднее будет в западной части страны – столбики термометров там зафиксируют +11…+16 градусов.

В четверг и пятницу, как передают синоптики, дождливая погода продвинется вглубь страны. 7 и 8 ноября осадки пройдут на западе, севере, в центре, а также на Харьковщине. Ветер в эти дни ослабеет.