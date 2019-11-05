Гончарук рассказал о повышении пенсий украинским пенсионерам

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Алексей Гончарук сообщил, что проект Госбюджета-2020 предусматривает значительное увеличение пенсий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что проект Госбюджета-2020, поданный в Верховную Раду для рассмотрения, предусматривает увеличение пенсий, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что пенсии у украинских пенсионеров незначительно вырастут после индексации. А для существенного увеличения пенсий необходим значительный объем финансовых ресурсов, которые можно привлечь только в результате стремительного роста экономики.

Гончарук сообщил, что в проекте Госбюджета планируется выделить Пенсионному фонду Украины 173 млрд грн.

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Ранее сообщалось, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019 год в размере 167 млрд грн.