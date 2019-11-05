Гончарук рассказал о некоторых аспектах открытия рынка земли

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Алексей Гончарук сообщил, что главной причиной открытия рынка земли является не пополнение бюджета за счет продажи земельных участков, а создание цивилизованного рынка земли.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что денежные средства, полученные государством в результате запуска рынка земли, не являются доходной частью проекта Госбюджета-2020, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что доходной частью государственного бюджета могут быть только те средства, которые поступают в бюджет регулярно. Однако, по мнению премьер-министра, денежные средства, поступившие в результате открытия рынка земли, помогут уменьшить заимствования.

Гончарук сообщил, что главной причиной открытия рынка земли является не пополнение бюджета за счет продажи земельных участков, а создание цивилизованного рынка земли. Сейчас функционирует «серый» рынок, на котором зарабатывают нечестные «дельцы». А правительство намеревается обеспечить возможность справедливого распоряжения своей собственностью всех украинцев

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