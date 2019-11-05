Германия признала кротов «животными 2020 года»

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Власти Германии признали кротов главными животными следующего года. За убийство этих зверей могут взыматься штрафы до 50 тыс. евро.

Несмотря на то, что популяции кротов в Германии ничто не угрожает, эти зверьки все равно получили статус особенных. На законодательном уровне сказано, что им нельзя причинять вред. Кротов нельзя ловить или убивать. Такие действия наказываются штрафами до 50 тыс. евро, информирует enovosty.com/news.

Эксперты уверены, что на данный момент земельные участки, в которых проживают кроты, находятся в здоровом состоянии и не требуют уничтожения этих животных.

Глава Немецкого фонда диких животных Хильмар барон фон Мюнхгаузен считает, что назначение кротов животными 2020 года – очень важное событие. Данный факт демонстрирует, насколько зверьки важны для природы. Хильмар напомнил, что именно кроты являются эффективным способом борьбы с насекомыми-вредителями.

По мнению зоологов, людям следует быть более добродушными к кротам, ведь они приносят экологии намного больше пользы, нежели вреда.

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До этого времени «животными года» в Германии были такие звери, как: косуля, лесной кот, хомяк, заяц, зубр и барсук.