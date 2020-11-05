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Александр Палий: «Введение штрафов за неношение масок поможет сдержать распространение COVID-19»

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Палий: "Введение штрафов за неношение масок поможет сдержать распространение COVID-19"
 
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В Украине планируют принять закон о штрафах за неношение масок

С вопросом относительно влияния возможного введения штрафов за неношение масок на распространение COVID-19 «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что принятие закона о штрафах может оказать незначительное влияние на темпы распространения COVID-19

«По моему мнению, принятие закона немного сдержит распространение COVID-19. Хотя в помещениях люди и так достаточно дисциплинированы. По крайней мере, в Киеве. В транспорте, магазинах почти все люди в масках. Но, в то же время, принятие закона будет дополнительно стимулировать ношение масок. Поэтому, по моему мнению, это может быть полезной нормой.

Также стоит подчеркнуть, что от ношения масок на улице мало пользы. Большинство ученых не подтверждают эффективность ношения масок на улицах», — сообщает Александр Палий

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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