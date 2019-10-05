В Таиланде погибли шесть слонов при попытке помочь друг другу

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На территории Таиланда произошла массовая гибель слонов. Животные пытались помочь друг другу не обрушиться в водопад.

В Таиланде умерли шесть слонов. Массовая гибель произошла во время того, как животные пытались спасти друг друга, информирует enovosty.com/news.

Первым в водопад упал маленький слоненок. Более взрослые слоны начали предпринимать попытки по спасению малыша. К сожалению, пять животных не справились с миссией и также упали в воду.

Умерли животные в водопаде на территории национального заповедника Хао Яй, находящегося на юге Таиланда. Местные власти передают, что это не первый такой трагический случай. В 1992 году в водопад упали сразу восемь слонов.

Специалисты Фонда друзей дикой природы Таиланда, анализируя произошедшую ситуацию, пришли к выводу, что гибель шести слонов нанесла большой урон всему стаду. Теперь животным из этого клана будет тяжело выживать, потому что они привыкли полагаться друг на друга в поисках пропитания. Помимо этого, некоторое время слоны будут грустить из-за потери. Ученые напоминают, что этим животным присущи человеческие чувства, печаль в их числе.

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