СБУ блокировала нелегальный вывоз древесины из Украины в Азию

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СБУ блокировала нелегальный вывоз древесины из Украины в Азию на миллионы гривен

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку, которая осуществляла нелегальный экспорт древесины в одну из азиатских стран. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах «левые» пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов «отвечала» жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.

Товар злоумышленники переправляли морским транспортом. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура. Впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

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Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправная схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.